Hattrick voor Kanté: hij wint ook EA Sports Player of the Season

Kanté mag zich dit seizoen de beste Premier League-speler noemen.

N'Golo Kanté heeft zijn derde individuele prijs van het seizoen beet. De Fransman won deze keer de "EA Sports Premier League Player of the Season". Hij haalde het in de verkiezing van Rode Duivels Romelu Lukaku, Jan Vertonghen en Eden Hazard.