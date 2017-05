Conte: "Hebben nog een doel: zorgen dat Courtois de "Golden Glove" wint"

Het wordt zondag ook wel een speciale match voor Chelsea. De club neemt afscheid van John Terry. Maar Conte wil nog niet zeggen of hij een basisplaats krijgt. "Hij verdient het beste. Terry is een legende bij Chelsea."

"Ik moet echt goed nadenken en dan de juiste beslissing nemen voor hem. Het is belangrijk dat we zondag de titel kunnen vieren met de fans, maar ook dat we de carrière van Terry vieren."