Nieuwe regel in Engeland: twee speeldagen schorsing voor schwalbes

"Wanneer scheidsrechters overduidelijk misleid worden door simulatie en als direct gevolg ervan de tegenpartij een onterechte penalty en/of rode kaart krijgt, zal de FA achteraf kunnen optreden dankzij het Fast Track System", deelde de FA mee.

De FA legde uit wat dat Fast Track System exact inhoudt. "Een ex-scheidsrechter, ex-manager en ex-speler zullen na de wedstrijd elk apart videobeelden bekijken en de FA adviseren of de scheidsrechter volgens hen succesvol misleid werd. Wanneer een gesimuleerde of geveinsde blessure unaniem vastgesteld wordt, krijgt de overtredende speler een schorsing van twee wedstrijden."

Met de nieuwe maatregel treedt de FA in de voetsporen van de Schotse voetbalfederatie, die dat al in 2011 invoerde.