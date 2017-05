Mourinho houdt zijn hart vast voor Fellaini: "Hij zegt dat het geen scheuring is"

Plots rees er twijfel over zijn beschikbaarheid voor de laatste wedstrijden van het seizoen. Mourinho wou niet te hard van stapel lopen bij MUTV. "Met al zijn ervaring zegt Fellaini dat het geen scheuring is. Hij zegt dat het iets kleins is, maar iets kleins kan ook iets belangrijk zijn."

"Fellaini had al eerder in zijn carrière al eens een scheuring en hij denkt dat het nu niet hetzelfde is. Hij zei me dat hij enkel een slecht gevoel had in zijn hamstring. Dus normaal ga ik ervan uit dat hij wel oké zal zijn. Maar laten we daarvoor morgen afwachten."