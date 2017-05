Zabaleta neemt afscheid van City-fans: "Ik ga jullie nooit vergeten"

Zabaleta werd op handen gedragen door zijn medespelers en verliet al wenend het veld samen met zijn vrouw en kind.

Achteraf bedankte hij het City-publiek voor de negen mooie jaren. "Ik had nooit gedacht dat ik hier zo lang zou spelen. Ik kwam bij de club in een heel andere periode. Dat ik hier vanaf dag één mocht spelen, maakt me heel trots."

"Het zijn negen heel mooie jaren geweest. Maar in het leven moet je soms moeilijke beslissingen nemen. Ik denk dat ik genoeg heb gedaan voor deze club. Het is tijd voor iets anders. Maar geloof me, ik hou enorm veel van Manchester City."

"Ik wil iedereen bedanken: Sheikh Mansour, het bestuur en alle fans. Ik ben hier een betere voetballer en een betere mens geworden. Het is altijd een plezier geweest dit shirt te mogen dragen. Vanuit de grond van mijn hart, bedankt aan alle fans. Ik ga jullie nooit vergeten."