Guardiola: "Barcelona en Bayern hadden mij al lang ontslagen"

"Bij Barcelona en Bayern München moet je altijd winnen. Als dat niet gebeurt, dan krijg je geen tweede kans", legt Guardiola uit.

"Ik voelde een grote druk toen ik bij Barcelona kwam. Ik kon mezelf nergens mee verdedigen. Als je daar zes maanden niets wint, lig je buiten."

De ex-coach van Barcelona en Bayern is dankbaar voor de kansen die hij krijgt bij City. "Hier geven ze me een tweede kans. Als ik in deze situatie zat bij een grote club, dan ben ik ontslagen. Zeker weten. Met deze tweede kans zullen we proberen om beter te doen dan dit seizoen."

"Als het volgend seizoen niet beter is, dan heb ik nog een contract van een jaar. Als de zaken dan niet veranderen, gaat City ook wel van trainer wisselen. Ik blijf hier niet omdat ik Pep ben of voor wat ik lang geleden gedaan heb", besluit Guardiola.