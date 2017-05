Hazard, Lukaku en Vertonghen kunnen Speler van het Jaar worden in Engeland

N'Golo Kanté won dit jaar al twee individuele prijzen. De middenvelder van Chelsea werd door zijn collega's en door de Engelse pers al uitgeroepen tot Speler van het Jaar.

Hij is nu ook de grote favoriet om de EA Sports Player of the Year te winnen. Die prijs wordt uitgereikt door een panel van voetbalexperten en de supporters.

Maar bij de acht genomineerden vinden we ook drie Belgen terug. Rode Duivels Eden Hazard (Chelsea), Romelu Lukaku (Everton) en Jan Vertonghen (Tottenham) hebben een nominatie op zak. Hazard werd in oktober uitgeroepen tot Speler van de Maand, Lukaku kreeg de prijs in maart.

Ook de trainer van kampioen Chelsea, Antonio Conte, kan in de prijzen vallen. Hij is de grote favoriet om Trainer van het Jaar te worden.