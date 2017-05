Conte: "Interesse van Inter? Ik blijf bij Chelsea"

Antonio Conte kon meteen oogsten in zijn eerste seizoen in de Premier League. Inter Milaan is op zoek naar een nieuwe coach en wil volgens de Italiaanse pers Conte maar al te graag naar zijn vaderland lokken.

"Of ik volgend seizoen bij Chelsea blijf? Ja. En we moeten nog beter worden", gaf Conte duidelijk aan. "We werken nog maar 9 maanden samen. De spelers kennen nu mijn eisen en ik ken hun eigenschappen."

"Deze club wil elke competitie winnen. Ik deel die ambitie en daarom wil ik ook de beste spelers hier houden", vertelde Conte nog over de interesse voor onder meer Eden Hazard.