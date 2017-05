Hazard: "Alle krediet voor Conte"

Eden Hazard bleef redelijk kalm na het laatste fluitsignaal, maar is uiteraard wel tevreden met de titel. "Over het hele seizoen verdienden we dit. Het is geweldig om dit te vieren met de fans."

"We begonnen in de titel te geloven toen we 13 matchen na elkaar wonnen. Dit jaar de titel winnen is ongeveer hetzelfde gevoel als anders, maar het is wel met andere spelers. Het is altijd een goed gevoel om de titel te winnen.

"We hebben al veel zaken gezegd over Conte. Hij is een fantastische manager. Zijn systeem heeft ons veel geholpen. De titel is aan hem en de spelers te danken."