Hazard: "Ik hoef niet in Spanje spelen om de Ballon d'Or te winnen"

"Natuurlijk willen we het vanavond tegen West Bromwich afmaken. Dan komen we daarna wel vieren met de fans. Of we Conte in een ijsbad zullen gooien? Neen, dan eerder John Terry."

Denkt Hazard behalve de titel ook aan individuele prijzen? "Ik hoop wel ooit de Ballon d'Or te winnen natuurlijk. Maar als dat niet lukt, is dat ook geen ramp. Ik probeer gewoon een goede carrière uit te bouwen."

"Er zijn nog spelers die die prijs verdienen. Als Messi en Ronaldo stoppen, zijn er misschien al nieuwe kandidaten. We zullen wel zien."

De voorbije tien jaar kwam de winnaar telkens uit de Spaanse competitie. "Maar ik denk niet dat ik daar moet spelen om te kunnen winnen. Als ik hier speel volgend seizoen en we winnen de titel en de Champions League en ik word wereldkampioen met België, waarom dan niet?"

Wanneer de interviewer het gesprek afsluit zonder iets te vragen over de vele transfergeruchten, gooit Hazard er nog een grapje tegenaan. "Wil je niet weten of ik liever Paella of Fish and Chips eet?"