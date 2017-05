Lineker: "Ik zou verrast zijn als City Kompany laat gaan"

"Of hij in Engeland zal blijven zal van verschillende factoren afhangen. Als clubs als Barcelona of Real Madrid je willen betalen, verandert de situatie. Maar ik betwijfel of hij clubs van dat niveau zal interesseren. Daarvoor zijn zijn baltoetsen niet zuiver genoeg. Maar hij scoort en dat is het beste wat je kan doen in voetbal."

Die menig wordt gedeeld door gewezen Arsenal-speler Martin Keown. "Hij heeft een uitstekende fysiek, maar moet nog beter worden met zijn voeten. Tegen Swansea hield Fernando Llorente aan de overzijde de bal beter bij dan Lukaku."

"Maar Lukaku is nog maar 23 jaar. Hij is een speler die uitgedaagd moet worden. Tegen Swansea leek het alsof hij uitkeek naar een dagje strand. Anderzijds zijn er momenten dat zijn kracht ongelooflijk is en dat hij spelers voorbijloopt voor de lol."