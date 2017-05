Mourinho: "Ik ben blij dat Arsenal eens wint tegen mij"

Wenger en Mourinho stonden voor de dertiende keer tegenover elkaar in de Premier League. Dat bleek ook de goede keer te zijn voor de Arsenal-trainer, want hij kon zijn Portugese collega voor het eerst verslaan in de Engelse competitie. De vorige twaalf wedstrijden won Mourinho vijf keer en speelde zeven keer gelijk met Chelsea en Manchester United .

Mourinho was het verlies tegen Arsenal helemaal niet ontgoocheld. "De Arsenalfans zijn blij en ik ben blij voor hen. Echt waar. Het is de eerste keer dat ik een stadion van Arsenal verlaat en hun fans kunnen vieren. Alle andere keren dat ik Highbury (het vorige stadion van Arsenal) of het Emirates Stadion verliet, huilden ze en lieten ze hun hoofd hangen."

"Vandaag kunnen ze eindelijk zingen en met hun sjaals zwieren", gaat hij verder. "Het is tof voor hen. Arsenal is een grote club. Denk je dat ik het grappig vind dat een grote club als Arsenal geen prijzen wint? Ik vind er geen plezier in."

Tot slot sprak hij ook nog kort over de trainer van Arsenal. "Arsene Wenger is een grote trainer, dus het is niet normaal om zoveel matchen tegen hem niet te verliezen. Het is normaal als we winnen, verliezen en gelijkspelen. Het was niet normaal dat ik niet verloor, maar het kan mij niet echt schelen."