Sels ontfutselt Pocognoli nog de titel, Blackburn zakt naar 3e klasse

Newcastle en Brighton & Hove Albian zijn dit seizoen een klasse apart in de Engelse tweede klasse. De twee clubs waren dan ook al een tijdje zeker van de promotie naar de Premier League. Maar wie zou kampioen worden?

Brighton had de beste papieren, zeker toen het tegen Aston Villa 0-1 voorkwam met een penalty en Baker ook nog eens rood kreeg. Maar in de 89e minuut maakte invaller Grealish alsnog gelijk voor Villa. Een domper voor Sébastien Pocognoli, die de hele match op de linksachter speelde.

Newcastle, dat zelf geen moeite had met Barnsley, kreeg de titel zo in de schoot geworpen. Chancel Mbemba (ex-Anderlecht) maakte een van de 3 goals, Mitrovic speelde de hele match. Voor Matz Sels, die aan het seizoen begon als 1e doelman, was zoals wel vaker de laatste weken geen plaats in de kern.