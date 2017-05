De degradatie van Sunderland is na 21 punten uit 34 matchen geen verrassing, maar coach David Moyes blijft naar eigen zeggen ook volgend jaar gewoon waar hij is.

De Brit krijgt heel veel kritiek te slikken, maar heeft nog een contract tot 2020 bij de club van huurlingen Jason Denayer en Adnan Januzaj.

Moyes kijkt zelfs al vooruit: "Volgend seizoen willen we weer promoveren. Dat is natuurlijk geen geheim. En ik weet wat nodig is om naar de Premier League terug te keren."