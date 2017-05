Mignolet houdt Liverpool wakker voor CL-ticket: "We zijn er nog niet"

We zijn in goeden doen, maar de zaken kunnen nog veranderen

Mignolet wil de hoopgevende situatie niet uit handen geven: "We moeten voortdoen zoals we bezig zijn. We zijn in goeden doen, maar de zaken kunnen nog veranderen."

"We moeten onze focus behouden, onze voeten op de grond houden en voor resultaten blijven knokken", geeft hij in de Britse media mee.

"Iedereen is erg hongerig om Champions League te spelen. Daar wil je aan meedoen. Maar we zijn er nog niet en er is nog veel hard werk voor nodig."