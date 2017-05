Kompany over Champions League: "Komt voor mekaar"

Liverpool, City en United spelen nog 4 matchen. "Wij hebben 3 thuismatchen op het programma staan. De fans zullen ons over de streep trekken", reageert Vincent Kompany op de website van zijn club.

City krijgt de komende weken Crystal Palace, Leicester en West Brom op bezoek. De Champions League ligt binnen handbereik voor het team van Kompany.

"We twijfelen geen seconde dat we dat voor mekaar krijgen", legt de aanvoerder uit. "Dit mag geen probleem meer opleveren. Thuis ben je in je voordeel."

"Het enige waar wij aan denken is winnen. We zullen er elke match vanaf de eerste minuut staan."