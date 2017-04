BBC-journalist over Fellaini: "Misschien blijft hij bij United, maar Italië kan ook"

Maar Manchester United heeft momenteel zo weinig spelers tot zijn beschikking dat Fellaini dit seizoen sowieso nog wel in actie zal komen. Algemeen wordt immers verwacht dat Fellaini nog zal aantreden in de halve finales van de Europa League.

Meteen laait in Engeland de discussie weer op wat het nut is van Fellaini in een club als Manchester United.

Stone: "Ik vind dat interessant, zeker omdat dit seizoen al een paar keer gezegd is dat Fellaini geen toekomst meer heeft bij United en Mourinho hem kwijt wilde. Maar tegelijkertijd is Fellaini op bepaalde momenten een vrij belangrijke speler geweest. Geen cruciale pion, maar wel iemand die zijn rol gespeeld heeft."

"De kritiek op Fellaini bereikte haar hoogtepunt in december toen de Belg op Everton in de strijd gegooid werd om een 0-1-voorsprong te verdedigen. Na twee minuten veroorzaakte hij echter een strafschop en zo eindigde de match op 1-1. Iedereen zei toen dat Fellaini geen minuut meer voor United zou spelen. Het tegendeel is gebleken."

Fellaini wacht na zijn uitsluiting van gisteren een schorsing van een match of 3, zo wordt aangenomen. Dat betekent dat er voor hem maar twee competitiematchen overblijven.

"Waarom Mourinho hem nog opstelt? Fellaini is belangrijk voor zijn lichamelijke presence. Als hij er niet bij is, dan ontbreekt er iets bij United. Hij speelt rudimentair, maar hij kan een bal afpakken en is sterk in de lucht. Zo heeft hij in bepaalde matchen een grote impact, want je hebt in de Premier League toch een aantal van die wedstrijden."