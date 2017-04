Veel ophef over Fellaini's kopstoot ("Tijd om hem te verschepen"), maar Mourinho verdedigt de Belg

Of het rood is? Misschien een tikkeltje en anderzijds is er het tikkeltje van een zeer ervaren, slimme Argentinnse speler. Als Aguëro niet valt, trekt de scheidsrechter geen kaart. Ik heb Agüero achteraf trouwens in de tunnel gezien. Geen gebroken neus, geen gebroken hoofd. Zijn gezicht zag er mooi uit, zoals altijd.

"Fellaini dacht ook zeker niet aan het delicate evenwicht in de wedstrijd. Hij dacht ook niet na over de gevolgen van zijn daden, op de korte noch de lange termijn."

Analist Martin Keown: "Zonder Paul Pogba miste United balans in zijn middenveld. Marouane Fellaini beschikt niet over de voeten van Pogba en kon geen link leggen tussen middenveld en aanval."

"Op het einde van de wedstrijd was Fellaini dan ook nog eens niet bepaald een toonbeeld van intelligentie toen hij zijn hoofd tegen dat van Agüero zette. Dit zijn nochtans wedstrijden die je met opgeheven hoofd moet spelen. Fellaini lijkt geen enkel relletje te kunnen weerstaan."

The Sun windt er ook geen doekjes om. "Voor ref Martin Atkinson zal dit de gemakkelijkste rode kaart in zijn carrière zijn. "Fellaini completely lost his head (Fellaini was volledig het noorden kwijt)"."

"Dit was wel het laatste dat José Mourinho nodig had. Fellaini is al niet de beste voetballer en zijn discipline is duidelijk niet wat een Engelse topclub nodig heeft. Tijd om deze speler te verschepen."

Kort na de wedstrijd blies José Mourinho koud en warm tegelijkertijd. "Ik heb de bewuste fase niet gezien. Ik oordeel er dus niet over. Ik heb het er wel met Marouane over gehad. Hij is enorm teleurgesteld en zei dat hij rood kreeg omdat hij Fellaini heet."

