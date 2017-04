Ibrahimovic laat zijn knie in de VS opereren

Zlatan Ibrahimovic (35) blesseerde zich vorige donderdag in de slotseconden van de reguliere speeltijd tegen Anderlecht. De Zweed liep in de kwartfinale van de Europa League een "ernstige blessure" aan de ligamenten van zijn knie op.

Ibrahimovic, die dit seizoen niet meer in actie zal komen, trok naar de VS om zich te opereren. "Daarna zal hij aan zijn revalidatie beginnen. Dat is het enige wat nu van belang is", vertelde United-trainer José Mourinho aan Sky Sports.

De Portugees sprak zich niet uit over de toekomst van Ibrahimovic. De 35-jarige Zweed heeft bij United nog een contract tot juni met een optie voor een extra seizoen, maar de club heeft die nog niet gelicht.