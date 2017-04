Conte: "Of Hazard egoïstischer moet worden? Ik verlies nog liever"

Of Hazard en Costa nu wel starten? Ik heb nog een dag om mijn elftal vast te leggen, maar ze zijn allebei in goede vorm.

Maar Chelsea kan zich wel optrekken aan een deugddoende zege in de FA Cup tegen uitgerekend Tottenham. In die halve finale verraste coach Antonio Conte door Eden Hazard en Diego Costa als invallers te gebruiken.

"Of ze nu wel starten? Ik heb nog een dag om mijn elftal vast te leggen, maar ze zijn allebei in goede vorm. In deze wedstrijden is het belangrijk om de beste oplossing te vinden en de juiste balans in de ploeg te leggen."

"Ik wil eerst op training kijken of elke speler fysiek nog in orde is, want we hebben veel energie verbruikt in de FA Cup. Maar ik denk dat we nog genoeg energie in de tank hebben voor deze uitdaging."

"Het is belangrijk dat we winnen en enkel naar onszelf kijken. We weten dat het geen eenvoudige wedstrijd wordt tegen Southampton, een uitstekend team met een goede trainer en goede spelers."