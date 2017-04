Courtois: "Ik heb Toby en Jan succes gewenst voor de rest van het seizoen"

"Dit is zonde. We komen wel twee keer terug van een achterstand, maar het was niet genoeg. We waren de betere ploeg. Na de 2-2 domineerden we twintig minuten. Het was wachten op een goal van ons."

"Maar dan scoren zij die derde goal. Weer na een spelhervatting. Dan slik je even. Eden Hazard? Het maakte niet uit wie het was, het was een ferme tik."

"Nu moeten we de knop omdraaien. Dat is onze job. De Premier League is een andere competitie. Chelsea speelt dinsdag al, wij woensdag. Hopelijk kunnen we ze nog wat puntjes afsnoepen."