Ibrahimovic en Rojo zijn wellicht out voor de rest van het seizoen

De blessures van Ibrahimovic en Rojo (foto) zijn uiteraard slecht nieuws voor United-coach Mourinho. Vooral in de verdediging is de spoeling nu wel heel erg dun, want ook Phil Jones en Chris Smalling liggen al in de lappenmand.

Zlatan Ibrahimovic is de topscorer van Manchester United dit seizoen met 28 doelpunten. De Zweed heeft op Old Trafford een contract tot juni. Het is dus onduidelijk waar zijn toekomst ligt.