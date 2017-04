BBC-journalist: "Als Guardiola nú over toekomst Kompany moet beslissen is het njet"

Maar is Guardiola geen fan van Kompany omdat hij zo blessuregevoelig is of omdat hij niet bij zijn speelstijl zou passen? Want toen Kompany wél fit was, speelde hij ook niet altijd.

Betekent dit dat Kompany nog een toekomst heeft bij City, ook volgend seizoen? "Op dit moment weten we dat niet. In het begin van het seizoen deed het verhaal de ronde dat Guardiola geen fan is van Kompany, ook al is hij naar de buitenwereld altijd heel complimenteus voor hem."

"Maar is Guardiola geen fan van Kompany omdat hij zo blessuregevoelig is of omdat hij niet bij zijn speelstijl zou passen? Want toen Kompany wél fit was, speelde hij ook niet altijd. Wellicht kennen we pas het antwoord op deze vraag als Kompany 15 à 20 matchen op een rij beschikbaar is."

"Als Guardiola nu zou moeten beslissen over de toekomst van Kompany, dan het ongetwijfeld een negatieve beslissing zijn. Want hij zal geen risico durven te nemen met hem. Als hij maar 8 matchen op een seizoen kan spelen, kun je je defensie niet rond hem bouwen. Kan het lichaam van Kompany het aan om voor een club te spelen die én voor de titel in Engeland gaat én wil scoren in Europa?"