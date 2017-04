Gary Cahill: "Verlies tegen Manchester United heeft ons wakker gemaakt"

We zullen de trofee niet winnen enkel omdat we het merendeel van het seizoen goed speelden.

"De nederlaag heeft ons een schop op ons achterste gegeven", zegt Cahill. "We weten dat de competitie nog niet gedaan is. Het wordt moeilijk, maar ik ben ervan overtuigd dat we de laatste zes wedstrijden kunnen winnen."

Zaterdag kijkt Chelsea tweede in de stand Tottenham in de ogen in de halve finale van de FA Cup. "Zaterdag heeft niets te maken met de competitie. Het is slechts een bekerwedstrijd maar we willen die wel winnen, want de FA Cup is een van onze doelen dit seizoen", gaat Cahill verder.

"We moeten gewoon kalm blijven en hard werken om resultaten te boeken in de komende wedstrijden. We zullen de trofee niet winnen enkel omdat we het merendeel van het seizoen goed speelden. We moeten blijven hard werken in training. Maar we mogen ook niet vergeten dat we een goede uitgangspositie hebben", besluit Cahill.