"Thuis is Tottenham de sterkste ploeg van Engeland, maar de titel kan niet meer"

"In zijn 17 thuismatchen slikte het maar 8 tegengoals, dat is belachelijk weinig. Ga er maar eens spelen, dat is bijna onbegonnen werk. Thuis spelen ze iedereen weg."

Toby Alderweireld en Jan Vertonghen hebben ontegensprekelijk een groot aandeel in de sterke defensieve organisatie van Tottenham. "Ze zijn heel sterk, verdedigen goed en verdedigen ook goed uit."

"Vooral dat laatste is vrijwel uniek. Niet alleen in de Premier League, maar in alle competities. Twee goed uitvoetballende centrale verdedigers, die zijn bijna niet te vinden."