Deze straffe statistieken bewijzen waarom Mourinho voor Fellaini kiest

Bij de tien onderstaande categorieën zit Fellaini altijd bij de beste 25 middenvelders van de Premier League. Zijn duelkracht is zijn grootste troef.

De gelegenheidsaanvoerder van Manchester United is de beste speler als het gaat over gewonnen luchtduels, met een gemiddelde van 5,5 per 90 minuten. In de categorie "gewonnen duels" staat hij met een gemiddelde van 11 gewonnen duels per 90 minuten op de tweede plaats.