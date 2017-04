70-jarige Harry Redknapp volgt Gianfranco Zola op bij Birmingham

Birmingham verkeert als 20e op 24 teams in acuut degradatiegevaar in de Championship, waar nog drie speeldagen op het programma staan. Blackburn, 22e en eerste degradant, telt slechts drie punten minder.

De spanning loopt hoog op. Gisteren diende Gianfranco Zola zijn ontslag in. Hij was in december naar Birmingham gekomen. Zijn doel: de club voor het eerst sinds 2011 weer naar de Premier League loodsen.

De Italiaanse oud-international faalde jammerlijk. Onder zijn leiding won Birmingham amper twee keer in 22 competitieduels. De thuisnederlaag tegen staartploeg Burton (0-2) afgelopen weekend bleek de spreekwoordelijke druppel.

Met de 70-jarige Redknapp heeft Birmingham vandaag een heel ervaren manager aangesteld. De Londenaar coachte onder meer Bournemouth, West Ham United, Portsmouth, Southampton, Tottenham Hotspur, QPR en de Jordaanse nationale ploeg.

Met Portsmouth won hij de FA Cup (in 2008) en in dienst van Tottenham werd hij uitgeroepen tot Premier League Manager of the Year (in 2010).