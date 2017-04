Chelsea-doelman Begovic na nieuw puntenverlies: "We zijn niet nerveus"

Chelsea-doelman Begovic reageert nu op de inzinking van zijn ploeg. "We zijn niet nerveus. We hebben een ervaren groep spelers die dit al hebben meegemaakt. We moeten gewoon op focussen op onszelf en beter doen in de volgende wedstrijd. Als we zelf punten pakken maakt het niet uit wat Tottenham doet."

"We zullen wel terugkomen. Er moeten nog zes wedstrijden worden gespeeld dit seizoen. We moeten gewoon ons werk doen. We hebben nog altijd vier punten voorsprong. Daar hadden we in het begin van het seizoen voor getekend", besluit hij.