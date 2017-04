"Everton wil van Lukaku duurste transfer aller tijden maken"

"Dit is een spel van vraag en aanbod", besluit Kirkbride. "Everton heeft het recht om voor een spits van dit kaliber zo'n prijs te vragen. Hoe excessief dat bedrag van 100 miljoen ook lijkt. Misschien staat er wel een Spaanse grootmatcht op? Zij hebben het geld, maar de vraag is of zij Lukaku willen hebben. Voorlopig is er niets dat daar op wijst."