Chelsea neemt na dit seizoen afscheid van aanvoerder Terry (36)

Terry veroverde met Chelsea ook een resem prijzen: de verdediger won de Champions League, de Europa League, 4 titels, 5 keer de FA Cup en 3 keer de League Cup.

Terry kan over enkele weken met Chelsea een vijfde landstitel veroveren, maar zijn bijdrage was dit seizoen zeer beperkt. Coach Antonio Conte had geen basisplaats voor Terry, die nu maar andere oorden opzoekt.

"Na 22 jaar bij deze club moet ik zoveel mensen bedanken", vertelt Terry. "Ik heb altijd een fantastische band gehad met deze club. We hebben goeie gesprekken gevoerd en ik heb beslist dat het tijd is om te vertrekken."

"Ik voel dat ik nog veel kan verwezenlijken op een voetbalveld, maar ik begrijp dat mijn kansen bij Chelsea beperkt zullen zijn. Ik wil blijven spelen en ga dus op zoek naar een nieuwe uitdaging", geeft Terry nog mee.