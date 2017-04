Pochettino: "Dembélé is een genie, één van de meest getalenteerde spelers ter wereld"

Mousa is een genie. Hij kan alles met de bal en is één van de meest getalenteerde spelers ter wereld. Ik ben heel blij dat hij kon scoren.

"Mousa speelde geweldig. Hij was absoluut één van de beste spelers op het veld", aldus Victor Wanyama. "Ik ben blij dat hij eindelijk zijn doelpunt te pakken heeft dit seizoen. Hij verdient het."

Ook Christian Eriksen was in de wolken. "Mousa scoort niet heel veel. We zijn allemaal blij dat hij eindelijk kon scoren. Hij toonde opnieuw dat hij heel sterk is aan de bal. Hij is een uitzonderlijke speler."

Dat vindt ook Heung-Min Son, die ook scoorde tegen Bournemouth. "Mousa is een heel, heel goede speler. Soms geniet ik er tijdens de wedstrijd gewoon van om hem bezig te zien."

