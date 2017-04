Kompany: "Voor een moment als dit zou ik 15 jaar hard werken"

Ook City-trainer Pep Guardiola was in de wolken met de prestatie van Vincent Kompany. Met hem erbij was de titelrace anders gelopen, denkt Guardiola.

"Vincent is topkwaliteit. Niemand kan discussiëren over zijn kwaliteit. Het probleem waren zijn blessures, maar eindelijk is hij terug. Hopelijk blijft hij fit. Dat willen we allemaal. Niet alleen voor hem, maar voor alle spelers."

"Ik heb medelijden met Manuel Pellegrini dat hij Kompany vorig seizoen niet kon gebruiken. Hij is meer dan een centrale verdediger. Hij heeft veel passie, visie en is gevaarlijk bij stilstaande fases."

"We waren sterker geweest dit seizoen als Kompany fit was gebleven. Hetzelfde geldt voor Gabriel Jesus en Ilkay Gundogan."