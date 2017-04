Mata komt dit seizoen niet meer in actie voor Manchester United

Juan Mata is al een tijdje buiten strijd door problemen aan zijn lies. Vorige maand ging hij hiervoor al onder het mes. Volgens José Mourinho zullen we hem niet meer zien dit seizoen.

Mourinho liet weten dat Mata tot minstens eind mei out is. De laatste match die Manchester United, in theorie, kan spelen, is de finale van de Europa League, op 24 mei. Dan zal het wel nog eerst Anderlecht moeten uitschakelen.

De coach van Manchester United bevestigde ook dat centrale verdedigers Phil Jones en Chris Smalling niet zullen terugkeren voor medio mei.