Conte: "Awards zijn belangrijk, maar de titel is nog belangrijker"

"Een nominatie krijgen, is een geweldige prestatie. Ik hoop dat één van hen de beste speler van Engeland wordt, maar nog belangrijker is het behalen van de titel. Deze awards zijn heel belangrijk, maar het belangrijkste is de combinatie met de titel."

"Ik wil niet kiezen tussen de twee. Ze spelen allebei een geweldig seizoen en verdienen het allebei. Niet alleen Kanté en Hazard spelen een heel goed seizoen, ik denk dat al mijn spelers het dit jaar heel goed doen."

"Het is leuk dat er twee Chelsea-spelers bij de genomineerden zitten. Ik ben benieuwd naar de winnaar", aldus Conte, die het met zijn jongens zondag opneemt tegen Manchester United in de topper van speeldag 33.

"Ik heb goede herinneringen aan Old Trafford. Ik scoorde er ooit in de Champions League en scoren deed ik niet erg veel. Zondag willen we de drie punten. Dat is het enige wat telt. Het wordt geen gemakkelijke wedstrijd, maar we zijn er klaar voor."