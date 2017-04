Hazard en Lukaku genomineerd voor PFA-Speler van het Jaar in Premier League

Eden Hazard: 14 doelpunten en 5 assists in 29 wedstrijden.

Romelu Lukaku: 23 doelpunten en 6 assists in 31 wedstrijden

Eden Hazard heeft een groot aandeel in de leidersplaats van Chelsea. De dribbelkont toont dit seizoen weer zijn beste vorm in de Engelse competitie en onderstreept dat met mooie statistieken. Hij maakte al 14 goals en was 5 keer de aangever.

Romelu Lukaku bewijst dit jaar nog maar eens dat hij een van de beste spitsen is in de Premier League. De jonge aanvaller heeft stappen vooruit gezet en speelt beter dan ooit. Hij zit al aan 23 doelpunten en lijkt op weg om topschutter te worden. Maar hij gaat niet elke keer zijn eigen kans want 6 keer bood hij een ploegmaat een doelpunt aan.