Opnieuw clubrecord voor Lukaku: zeven opeenvolgende thuiswedstrijden gescoord

Sinds het debuut van Romelu Lukaku bij Everton in september 2013, scoorde hij 66 goals in de Premier League. Enkel Manchester City-spits Sergio Agüero (83) en Tottenham-aanvaller Harry Kane (68) deden beter in diezelfde periode.

In totaal zit onze landgenoot aan 83 stuks, want hij scoorde in het seizoen 2012-2013 ook 17 keer voor West Bromwich Albion.

Ook straf: Lukaku trapte dit seizoen al 88 keer richting doel. 26,1% van die ballen verdween in doel, goed voor een goal om de 119 minuten.

Daarmee is hij statistisch gezien bezig aan zijn beste seizoen in de Premier League. Bij West Brom vond hij het doel om de 118 minuten, maar toen lag zijn schotconversiepercentage wel veel lager: 17,5%.