Ibrahimovic: "Ik ben als Benjamin Button: ik word beter met de jaren"

Zlatan Ibrahimovic is 35, maar de Zweed is zijn neus voor goals nog lang niet kwijt. In het competitieduel tegen Sunderland scoorde hij zijn 17 competitiegoal van het seizoen en gaf hij een assist. SkySports vroeg hem naar zijn geheim. "Ik train hard, behoud mijn focus en geloof in mezelf."

"Ik speel gewoon en probeer te genieten. Hoe ouder ik word, hoe slimmer ik word. Natuurlijk ben ik niet meer zo snel als tien of vijf jaar geleden. Maar door mijn ervaring verspil ik nu minder energie aan zaken die niet belangrijk zijn. Mijn spel wordt wel beter. Ik word beter en beter."

"Ik voel mij net Benjamin Button. Ik ben oud geboren en zal jong sterven." Met die uitsmijter verwees Ibrahimovic naar het personage dat Brad Pitt vertolkt in de film The Curious Case of Benjamin Button. In dat verhaal begint het leven van het hoofdpersonage als oud mannetje en wordt hij telkens jonger.