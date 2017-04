VIDEO: Klopp prijst sterke prestatie Mignolet: "Beste save die ik ooit zag"

"We verdienden de zege, maar we hadden Simon Mignolet nodig met twee uitstekende reddingen", zei Jürgen Klopp. "De eerste redding had ik verwacht, want hij is een goeie doelman."

"Maar die tweede: wat een save! Het is de beste redding die ik ooit gezien heb. De save van het jaar, werkelijk geniaal. Hij presteerde uitstekend en ik ben blij voor hem, want hij heeft al veel kritiek gekregen bij Liverpool. Op momenten zoals deze hebben we een doelman als hij nodig."