Guardiola: "Dit seizoen was een les voor mij"

In de FA Cup staat Manchester City wel in de halve finales, maar voor Pep Guardiola, die vorige zomer aan het roer kwam bij de ploeg, is dit seizoen een tegenvaller. "Dit jaar was een les voor mij", vertelt hij. "Ik zal zeker beter worden."

"Het is normaal dat je eens een minder seizoen meemaakt als je al 7, 8 of 9 jaar trainer bent", zegt de Spanjaard, die eerder successen boekte bij Barcelona en Bayern München. "Dat kan gebeuren, maar je leert daaruit."

"Ik heb nooit gedacht dat ik alles al wist toen ik aankwam bij een club. Ik heb geprobeerd om me aan te passen en ben ervan overtuigd dat we het volgend seizoen beter zullen doen."

"Maar ik laat de moed niet zakken. We kunnen ook dit seizoen nog mooie dingen laten zien", besluit Guardiola met een verwijzing naar de FA Cup, waarin zijn ploeg het in de halve finales opneemt tegen Arsenal.