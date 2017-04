Snelders: "Een bange Kompany in eerste helft, voorop in de strijd in de tweede"

De Kompany die wij allemaal voor ogen hebben is iemand die initiatief neemt, met de bal aan de voet kan inschuiven en zo beslissend kan zijn. Dat hebben we nog niet gezien.

"De prestatie van Kompany smaakt naar meer. Hij begon aarzelend en speelde risicoloos in de eerste helft met het oog op zijn integratie in het team. Het is niet evident om in zo'n topmatch meteen opnieuw in de basis te staan. Het was een belangrijke en moeilijke wedstrijd."

"In de tweede helft durfde hij wel opnieuw fysieke risico's te nemen, vond ik. Hij toonde zich paraat en ging in duel. Maar de Kompany die wij allemaal voor ogen hebben, is iemand die initiatief neemt, met de bal aan de voet kan inschuiven en zo beslissend kan zijn."

"Dat hebben we nog niet gezien. Van de eerste helft onthoud ik een beetje een bange Kompany. In de tweede helft zagen we een Kompany die opnieuw voorop ging in de strijd bij duels. Dat is al positief."