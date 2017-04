Courtois: "Ambitieus Chelsea heeft Eden Hazard nodig"

Courtois raadt Chelsea aan om hun sterspeler niet te verkopen. "Hij is een van de beste spelers ter wereld. Chelsea heeft de ambitie om de Champions League en de titel te winnen, maar daar heb je net de beste spelers voor nodig."

Ook Courtois zou op het verlanglijstje van de Madrilenen staan. "We zijn allebei gelukkig bij Chelsea. Het zijn ook maar geruchten. Hazard weet ook dat hij belangrijk is voor Chelsea."

"Hij heeft tegen City nog maar eens getoond hoe goed hij is. Zijn eerste goal was fantastisch. Zijn tweede goal deed me denken aan de wedstrijd tegen Crystal Palace twee jaar geleden en toen pakten we ook de titel. Hij werkt hard voor het team en knapt ook veel defensief werk op."