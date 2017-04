Kompany: "Heb genoten, maar had liever een ander resultaat"

Kompany was ongelukkig betrokken bij de eerste goal van Hazard, maar tilde niet zwaar aan die fase. "Dat hoort er bij. Iets doen is bij zo een fase beter dan niets doen."

"Ik heb genoten van de match. Ik had liever een ander resultaat gezien, maar deze match was perfect voor mij. Chelsea speelde een aantal lange ballen op Costa, maar dat heb ik graag. Costa en ik hebben ook een zeker respect voor elkaar. We wisten dat ze de ruimte in onze rug zouden proberen te zoeken, maar we hebben het goed gedaan."

Interviewer Filip Joos wou nog weten of wij ons morgen graag zouden voelen zoals Kompany morgenvroeg na deze fysieke inspanning? "Nee, dat denk ik niet", lachte Kompany. "Maar ik voel me goed."

"Veel jongens huilen als ze niet veel spelen. Ik heb me gewoon voorbereid om desnoods maar een minuut te spelen."