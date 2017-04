Ballack over Hazard: "Twijfel of Eden kan concurreren met grote ego's in Madrid"

Ballack vindt dat Hazard in Londen moet blijven. Ballack vindt dat Hazard in Londen moet blijven.

Michael Ballack is niet zeker of een overstap naar Real Madrid wel een juiste keuze is voor Eden Hazard. Dat zei de voormalige aanvoerder van Duitsland aan de Britse krant The Telegraph. "Hij is een beetje een emotionele speler."