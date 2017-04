Geeft Chelsea de titel nog uit handen? Plausibel volgens de statistieken

Maar moet Chelsea beginnen twijfelen? Het heeft met nog negen wedstrijden voor de boeg toch een mooie kloof van zeven punten? De statistieken leren alvast dat de competitieleider best niet op zijn lauweren rust.

In 2011-12 had Manchester City aan zes wedstrijden voldoende om acht punten goed te maken op stadsrivaal United en de titel weg te graaien op basis van het doelsaldo (foto).

Ook in 2013-14 slaagde City in het huzarenstukje. Toen volstond zelfs de kloof van negen punten van Liverpool niet. Toegegeven, City had nog twee wedstrijd tegoed, maar pakte wel 15 op 15 en de titel.