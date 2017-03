Conte: "Eden Hazard naar Real? Is dat waar?"

Conte maakt zich nog geen zorgen over een vertrek van Eden Hazard. Conte maakt zich nog geen zorgen over een vertrek van Eden Hazard.

Chelsea ontvangt morgennamiddag Crystal Palace in de Premier League. Trainer Antonio Conte zat met enkele geblesseerden de afgelopen week, onder wie ook Eden Hazard. Die laatste werd in verband gebracht met een mogelijk vertrek bij Chelsea na dit seizoen, maar daar maakt de Italiaan zich geen zorgen over.