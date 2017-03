"Ben tegen oefeninterlands, maar kan weinig zeggen, want zal ooit zelf bondscoach zijn"

United-verdediger Chris Smalling raakte geblesseerd aan zijn been tijdens de oefenmatch van Engeland tegen Duitsland. Ploegmaat Phil Jones liep op training een teenblessure op. Mourinho is uiteraard niet blij met de gang van zaken.

"Ik ben totaal tegen vriendschappelijke interlandmatchen in het midden van het seizoen. Ik denk dat ze geen enkele zin hebben voor een nationale ploeg, behalve in de laatste weken voor een EK of WK", zei Mourinho op Sky Sports.

"Ik denk niet dat de combinatie van kwalificatiematchen en vriendschappelijke matchen zin heeft. Oefenmatchen zijn geen matchen van groot belang, dus ik ben geen fan. Maar ik denk dat ik op een dag bondscoach zal zijn, dus ik kan me niet te kritisch tonen."