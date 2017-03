Ranieri nog steeds verbaasd over ontslag bij Leicester

Ranieri samen met Vardy bij Leicester City. Ranieri samen met Vardy bij Leicester City.

Ex-Leicester City-trainer Claudio Ranieri zegt nog steeds verbaasd te zijn over zijn ontslag van vorige maand. Ranieri werd op 23 februari ontslagen na een reeks slechte resultaten in de Engelse competitie. "Het eerste dat in mij opkomt als ik terugdenk aan Leicester is verbazing", zegt de 65-jarige Italiaan.