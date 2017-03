Claudio Bravo blijft bij City: "Mijn familie en ik zijn gelukkig hier"

Sinds vorige maand krijgt Willy Caballero dan ook de voorkeur in doel bij de Citizens. Bravo mocht sindsdien enkel in de FA Cup nog onder de lat staan. In de competitie kwam hij niet meer in actie.

Verschillende media suggereerden een vertrek van Bravo, maar daar moet hij niet van weten. "Dat is niet waar. Ik ben heel gelukkig in Engeland en mijn familie ook", klinkt het bij de 33-jarige Chileen.