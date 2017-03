Stuivenberg: "Schandalig hoe Mourinho Van Gaal behandeld heeft"

"Van Gaal wist van niets. Hij stond in de catacomben van Old Trafford na het winnen van de FA Cup toen hij het nieuws te horen kreeg", vertelde Stuivenberg in De Tafel van Kees, een programma op Fox Sports.

Manchester United liet er geen gras over groeien en stelde bijna meteen daarna José Mourinho voor als nieuwe trainer. De Portugees was ook ooit nog assistent van Van Gaal geweest bij Barcelona, maar had de Nederlander niet op de hoogte gebracht. "Schandalig", vindt Stuivenberg.

"Ik kan me voorstellen dat je geïnteresseerd bent als United je benadert, maar als je zogezegd bevriend bent met iemand, dan zeg je toch iets. Volgens Mourinho had hij een speciale band met Van Gaal, dan denk je toch: "ik wil hier op een goeie manier uitkomen met hem.". Maar misschien ben ik wel heel naïef in dit wereldje."