Dele Alli drie speeldagen geschorst na tackle op Dejaegere

In de terugwedstrijd van de 1/16e finales in de Europa League ging Gent op bezoek bij Tottenham. Bij een 1-1-stand vijf minuten voor de rust ging het licht uit bij Dele Alli. Hij tackelde met gestrekt been en raakte Brecht Dejaegere net onder diens knie. De Tottenham-middenvelder kreeg terecht rood.

Dejaeghere hield gelukkig geen zware blessure over aan de tackle, maar hij moest wel na 60 minuten vervangen worden. De wedstrijd eindigde op 2-2, waardoor Gent doorging naar de 1/8e finales.